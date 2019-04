Juventus, futuro de Ligt: l'annuncio dopo Tottenham-Ajax

JUVENTUS DE LIGT TOTTENHAM AJAX / De Ligt è stato tra i protagonisti di Tottenham-Ajax. Il difensore, capitano degli olandesi, ha parlato al termine del match. Impossibile non fare un accenno al mercato. Il calciatore è pronto ad infiammare l'estate, con Juventus, Barcellona e Psg pronte a darsi battaglia ma non è tempo per pensarci: "Non penso al mio futuro in questo momento - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Gioco le mie partite poi vedremo.

Sono concentrato sull'Ajax. Sei una stella? No, sono un ragazzo normale che sta giocando una semifinale"

SUCCESSO A LONDRA - "Si siamo molto contenti di giocare contro il Tottenham è sempre molto difficile. Il primo siamo stati molti bravi, poi loro hanno cambiato un po' è stato un po' più difficile. Madrid è lontana? Si che è lontana, c'è ancora un ritorno da giocare. Il segreto? E' che ci conosciamo bene e siamo cresciuti con la mentalità Ajax, possesso possesso".

