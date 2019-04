TOTTENHAM AJAX ONANA VERTONGHEN / Felice per la vittoria dell'Ajax nella semifinale di Champions League contro il Tottenham, Andre Onana ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sapevamo che sarebbe stata complicata, la cosa importante è il risultato.

E' una vittoria importante per noi, ora dobbiamo preparare il ritorno - le sue parole a 'Sky Sport' - Scontro con? Sono andato sulla palla, non posso rimproverarmi nulla. Sono il portiere, non posso farci niente. Non voglio commentare nulla". Il riferimento di Onana è allo scontro di gioco che ha portato all'infortunio di Vertonghen , uscito nelle fasi conclusive del primo tempo.