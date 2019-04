Juventus, futuro Otamendi: conferme dalla Spagna

CALCIOMERCATO JUVENTUS OTAMENDI MANCHESTER CITY / Arrivano conferme dalla Spagna: Nicolas Otamendi è pronto a lasciare il Manchester City al termine della stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore non vuole perdere il posto in Nazionale e l'idea di cambiare aria si fa sempre più concreta. Il calciatore potrebbe essere un'opportunità per lama non è escluso che non resti a giocare in- come si legge su 'Marca' - potrebbero essere due idee percorribili.