CHAMPIONS LEAGUE TOTTENHAM AJAX VAN DE BEEK / Continua il sogno del prodigioso Ajax. Nell'andata della semifinale di Champions League giocata stasera in casa del Tottenham, i ragazzi di Ten Hag, grazie a un gol di Van de Beek a inizio partita, sono riusciti ad avvicinarsi alla finale di Madrid.

Inutili, infatti, si sono rivelati gli assalti degli inglesi alla porta di, che specialmente nella ripresa si è fatto trovare preparato in diverse occasioni. Nella sfida di ritorno, che si disputerà mercoledì prossimo ad, agli olandesi basterà non perdere per raggiungere la vincente di

Tottenham-Ajax 0-1: 15' Van de Beek (A)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui