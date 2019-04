MANCHESTER CITY GUARDIOLA MENDY / Il Manchester City non interverrà sul calciomercato per acquistare un nuovo terzino sinistro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riporta 'SkySports', i Citizens disono intenzionati a puntare con forza su, out per gran parte della stagione per un infortunio al ginocchio sinistro.