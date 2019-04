Chelsea, David Luiz esalta Sarri: parole al miele

CHELSEA DAVID LUIS SARRI / David Luiz esalta la filosofia di Maurizio Sarri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'esperto difensore ha parlato dello stile di gioco del suo: "Il possesso palla fa parte della sua mentalità - spiega a 'Sky Sports' - Molta gente diceva che il Chelsea non controllava il gioco o che giocava solo in contropiede. Ora controlliamo tutte le partite e ci criticano perché non pensano che vinceremo le gare con il possesso. La sua filosofia è incredibile, sta cercando di giocare a calcio, ci vuole tempo, stiamo cercando di migliorare il prima possibile".