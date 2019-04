Tottenham-Ajax, ten Hag fiducioso: l'annuncio poco prima del match

TOTTENHAM AJAX TEN HAG / A pochi minuti dal fischio di inizio di Tottenham-Ajax, Erik ten Hag ha parlato della semifinale di Champions League: "E' bellissimo essere qui in questo bellissimo stadio. Per noi è un piacere essere qui.

Come sempre ci proveremo, sarà difficile contro un grande avversario, ma se giochiamo come sappiamo abbiamo buone possibilità - le sue parole a 'Sky Sport' - Sarà difficile, ci presseranno tanto. Ma dovremo sfruttare le nostre qualità. Allenamento sereno? Loro sono capaci di adattarsi a ogni situazione, sono pronti per questa partita. Dobbiamo andare oltre i limiti".