CALCIOMERCATO JUVENTUS TOTTENHAM AJAX DE LIGT ERIKSEN PARATICI / Gli occhi della Juventus su Tottenham-Ajax. Per il big match di stasera, valevole per l'andata delle semifinali di Champions League, è stata confermata la presenza a Londra di Fabio Paratici, d.s. bianconero che avrà modo di osservare da vicino alcuni obiettivi di calciomercato. Tra i tanti talenti delle due formazioni, al centro dell'attenzione ci saranno sprattutto Matthijs de Ligt e Christian Eriksen. Il primo, difensore classe '99, è considerato tra i migliori prospetti del calcio mondiale: per averlo, però, bisogna tentare il sorpasso sul Barcellona con un'offerta vicina ai 75 milioni di euro, valutazione fatta dal club olandese.

Calciomercato, gli occhi della Juventus su Tottenham-Ajax

Il secondo, classe '92, è un centrocampista danese valutato circa 150 milioni di euro dal Tottenham , che proverà a difendersi dagli assalti delle migliori società europee interessate (tra le quali figura anche l'). Tuttavia, non sono solo loro i nomi cerchiati in rosso dalla Juventus clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Alla ricerca di volti nuovi per la difesa, la Juventus seguirà da vicino anche la prestazione di Toby Alderweireld, centrale belga con una clausola da 25 milioni di euro nel contratto in scadenza a giugno 2020. Di recente, invece, intervistato da Calciomercato.it, Ziyech non ha chiuso a un eventuale trasferimento in Italia: "Dipende dal tipo di progetto che il club ha su di me. L'importante per me è continuare a crescere sempre come giocatore". Concludendo, tra le altre stelle in campo pronte a catturare lo sguardo bianconero figurano il terzino Tagliafico, il centrocampista Van de Beek e l'esterno offensivo Neres.

