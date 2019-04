CALCIOMERCATO INTER TOTTENHAM AJAX / Cominciano oggi a Londra le semifinali di Champions League. Il Tottenham, che ha eliminato il Manchester City, sfida l'Ajax dei tanti giovani talenti. Un match che si preannuncia spettacolare, che verrà seguito da vicino anche da Ausilio. Sono davvero parecchi i calciatori, che stasera scenderanno in campo, che piacciono all'Inter in vista del prossimo calciomercato.

In Tottenham-Ajax , dando uno sguardo agli olandesi i nerazzurri stanno seguendo da tempo il terzinoe il centrocampista. Non va dimenticato, inoltre,, il brasiliano che piace anche ai cugini del Milan e a tantissime squadre straniere. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Anche in casa degli Spurs sono parecchi gli osservati speciali: si va dal sogno, sul quale c'è anche la Juventus, a. Profilo che può tornare di moda in casa nerazzurra è anche quello di, che stasera partirà dalla panchina.