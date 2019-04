Napoli, Raiola in città: possibile un'accelerata per Lozano

CALCIOMERCATO NAPOLI RAIOLA LOZANO / La presenza a Napoli di Mino e Vincenzo Raiola che, come vi abbiamo raccontato, ha incontrato Lorenzo Insigne per fare un punto sul suo futuro, potrebbe agevolare anche un'operazione in entrata del club azzurro.

Come segnala 'La Gazzetta dello Sport', i due agenti potrebbero rinnovare i contatti col club partenopeo perattaccante del PSV Eindhoven, altro gioiello della loro scuderia.

Il messicano è infatti una richiesta esplicita di Carlo Ancelotti per la prossima sessione di calciomercato, ma per vederlo al San Paolo servirà uno sconto: De Laurentiis non appare intenzionato a sborsare i 40 milioni di euro richiesti dagli olandesi, mentre accetterebbe un investimento intorno ai 30. La volontà del calciatore potrebbe fare la differenza e, in questo senso, i Raiola saranno un alleato fondamentale.e è quella di assestarsi intorno ai 30 milioni. Importante, a questo punto, potrebbe essere la volontà del giocatore.

