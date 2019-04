MILAN PLIZZARI / Mentre si discute del futuro di Gattuso e di chi potrà essere l'allenatore nella prossima stagione, il Milan pensa anche ai giovani e blinda Alessandro Plizzari: il portiere ha rinnovato il suo contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2023.

Classe 2000,non ha ancora esordito in prima squadra e in questa stagione ha fatto la spola tra la squadra maggiore e la Primavera con la quale ha collezionato 4 presenze. Ora per lui arriva il rinnovo che elimina il rischio di vederlo partire tra un anno a parametro zero visto che il precedente accordo era in scadenza nel 2020.