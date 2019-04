CALCIOMERCATO REAL MADRID PIATEK MILIK CUTRONE / Il Real Madrid cercherà nella prossima sessione di calciomercato un attaccante da affiancare a Benzema. Il preferito del club blanco è Luka Jovic,ma l'ottimismo delle scorse settimane è diminuito, visto che sul classe '97 si sono fiondate anche Barcellona e PSG, che avrebbero avviato i primi contatti con l'Eintracht.

Gli spagnoli devono individuare delle alternative e la lista comprende anche vari calciatori di Serie A: secondo El Chiringuito, infatti, i nomi seguiti dai merengue sono quelli di

Con l'addio di Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ha fatto fatica in zona gol, dove il solo Karim Benzema si è fatto valere. La ricerca di un nuovo '9' sarà inevitabile e Florentino Perez preferirebbe un talento giovane, pronto a scendere in campo ma con grosso potenziale di crescita, vista l'impossibilità di arrivare a calciatori come Kane e Mbappè.

