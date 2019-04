CHELSEA RUDIGER / Non ci sarà nelle ultime due partite di campionato, né nelle semifinali di Europa League contro l'Eintracht Francoforte: Antonio Rudiger ha terminato anzitempo la sua stagione.

Il difensore delsi è infortunato nell'ultimo match di Premier League contro il Manchester United: lesione al menisco del ginocchio sinistro la diagnosi che ha tolto l'exper gli ultimi appuntamenti di stagione. Il 26enne si dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e lo farà proprio in Italia. Una tegola per il Chelsea visto che Rudiger in questa stagione è stato tra i calciatori più utilizzati da Sarri: 44 presenze complessive con soltanto tre gare saltate in campionato e riposo soltanto nei primi turni di Europa League.