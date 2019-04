NAPOLI JUVENTUS MENDY / E' stato accostato alla Juventus nelle scorse settimane, ora il suo nome è finito anche in orbita Napoli: Ferland Mendy, terzino sinistro del Lione, come riferisce 'Sky', è uno dei nomi nella lista degli obiettivi di Cristiano Giuntoli.

Classe 1995, nel giro della nazionale francese campione del Mondo, seguito anche da Barcellona e Real Madrid, Mendy rappresenterebbe una delle idee della dirigenza partenopea per rinforzare la rosa di Carlo. Gli aggiornamenti in tempo reale: CLICCA QUI

Un'idea non certo economico visto che il Lione è una bottega cara: per Mendy il presidente Aulas chiede circa 40 milioni di euro. Questa la cifra che il Napoli dovrà sborsare per portare in Italia il terzino sinistro, corteggiato in assato anche dalla Roma.

