Barcellona-Liverpool, Valverde: "Loro grande squadra. Messi sta bene"

BARCELLONA LIVERPOOL VALVERDE / Barcellona e Liverpool si sfidano nel match d'andata valido per la semifinale di Champions League in un doppio turno che si preannuncia abbastanza incerto. A presentare la sfida del Camp Nou ci ha pensato il tecnico blaugrana, Ernesto Valverde, nella consueta conferenza stampa di vigilia: "Non so se siamo le squadre più forti della competizione. Loro si giocano ancora la Premier con il Manchester City, noi il campionato l'abbiamo già vinto. Il Liverpool è una squadra molto forte, con un attacco straordinario e sempre disposta al pressing alto. È un avversario temibile, un grande rivale.

Qualcosa che Klopp faceva già al Dortmund e ora lo fa anche in Inghilterra. Sarà una partita difficile. Giochiamo in casa e la nostra intenzione è quella di vincere, anche se sappiamo che è molto importante il fatto che il Liverpool non segni. Non dovremo avere momenti di pausa, perchè loro sanno farti molto male".

MESSI - "Messi sta bene. E' vero che questo mese ha riposato molto però è anche vero che abbiamo avuto tre match alla settimana. E' pronto per la sfida di domani. La preparazione non differisce molto da quella di una gara di girone o di un quarto di finale, quest'anno abbiamo giocato partite importanti, sappiamo quanto sia importante per il nostro club e lo affrontiamo con garanzie e con entusiasmo".

