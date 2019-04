JUVENTUS CUADRADO / In scadenza di contratto tra un anno, Juan Cuadrado ha parlato anche del suo futuro alla Juventus in un'intervista a 'Sky'. Il centrocampista colombiano è stato accostato a diversi club, anche italiani come il Milan, nelle ultime notizie di calciomercato con gli aggiornamenti disponibili CLICCANDO QUI.

Il colombiano però ha espresso il suo desiderio: "Sono legato alla Juventus da un altro anno di contratto: spero di restare".

Poi ha continuato parlando del lungo stop per infortunio: "Nel calcio sono cose che capitano. Quando vedevo i miei compagni giocare e pensavo che avrei potuto essere lì con loro, ero un po' triste ma ho sempre guardato avanti. Ho pensato a recuperare il prima possibile per tornare a disposizione". Infine, un bilancio sulla stagione della Juventus: "Lo scudetto è qualcosa di straordinario. Per qualcuno abbiamo fallito ma non è così: l'eliminazione della Champions fa male, ma l'ottavo scudetto è qualcosa che resterà nella storia".

