SERIE A 34A GIORNATA GIUDICE SPORTIVO / Sono state rese note le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo la 34a giornata di Serie A.

Una sola giornata di squalifica per Alessio, capitano delche era stato espulso al minuto 81 della sfida contro il Torino per un applauso ironico nei confronti dell'arbitro Guida. Una sola giornata anche per l'altro espulso di giornata, Gaston. Fermati per un turno altri undici calciatori.

Gli squalificati per una giornata: Barba e Leris (ChievoVerona), Lulic (Lazio), Mbaye e Soriano (Bologna), Moretti (Torino), Ramirez, Sala e Tonelli (Sampdoria), Peluso (Sassuolo), Romagnoli (Milan), Samir (Udinese) e Vicari (SPAL).

