CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED FERDINAND / Aria di cambiamento in casa, con la possibile introduzione della figura del direttore sportivo. Secondo il 'Daily Mail' i casting sarebbero già iniziati e per il momento il candidato principale è l'ex giocatore e leggenda del club. L'ex difensore britannico, attualmente commentatore televisivo, nella sua carriera ha vissuto dal 2002 al 2014 con indosso la maglia dei 'Red Devils', ed ora potrebbe tornare ad con una veste differente. Lo United vorrebbe ingaggiare Ferdinand facendogli firmare un contratto di quattro anni.