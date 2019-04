DALIAN HAMSIK CINA / A febbraio Marek Hamsik ha lasciato l'Italia e la sua Napoli per approdare in Cina al Dalian Yifang .

La nuova avventura all'estero non sta dando per il momento i frutti sperati al centrocampista slovacco che ai microfoni del network televisivo 'CCTV' ha spiegato le sue difficoltà: "Non riesco a comunicare con i compagni se non a gesti. Non sono soddisfatto delle mie prestazioni, cerco sempre di dare il meglio ma non mi sono mai trovato in una situazione così difficile. Tante volte vorrei comunicare meglio con i miei compagni ma a causa della lingua non posso, e cerco di farmi capire a gesti". Sulla differenza di calcio il centrocampista del Dalian Yifang è piuttosto netto: "C'è una grande differenza tra il calcio europeo e quello cinese - ha proseguito Hamsik - e io cercherò di adattarmi. La serietà in campo e fuori è molto importante, mi impegnerò al massimo".