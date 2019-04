CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER VIGNATO / Nelle ultime uscite sta emergendo il talento cristallino del giovane Emanuel Vignato, che dieci giorni fa ha segnato il suo primo gol in carriera, contro la Lazio nella vittoria per 1-2 all’Olimpico. Di Carlo gli sta finalmente concedendo spazio a retrocessione già ufficializzata e potrebbe presto diventare uomo-mercato.

Su di lui come risaputo ci sarebbe l', ma stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' sul classe 2000 ci sarebbero anche gli occhi vigili della Juventus . Il Chievo dal canto suo a gennaio avrebbe rifiutato una proposta del Bologna, mentre in estate potrebbero farsi sotto le due big del calcio italiano. Siache Inter sarebbero disposte a fiondarsi su Vignato, lasciando poi il ragazzo in prestito in un'altra squadra per far proseguire il suo processo di crescita. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI