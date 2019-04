CALCIOMERCATO JUVENTUS LACROIX METZ / La Juventus, dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, è concentrata sul prossimo mercato estivo. Non ci sono solo i rinforzi per la prima squadra ma anche i 'talenti del domani', i profili che possano rinforzare il vivaio e diventare poi nel corso degli anni degli ottimi prospetti per la prima squadra o comunque delle pedine importanti sul mercato.

Basta ricordare che Danieleoggi difensore nell'organico di Allegri, è arrivato alla Juventus dall'quando aveva ancora diciassette anni. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , la Juventus ha messo nel mirino Lennydifensore centrale classe 2003 delche vanta dodici presenze nella Nazionale Under 16 francese, di cui è stato anche capitano il 22 aprile scorso nell'ultima partita contro la Costa d'Avorio.è un profilo molto ambito sul mercato, la Juventus sta valutando un investimento importante da 3 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.