CALCIOMERCATO ROMA CONTE JUVENTUS ALLEGRI GUARDIOLA INTER SPALLETTI MILAN SARRI PARISI - Sono gli allenatori ad agitare il calciomercato in questo momento. In settimana è previsto l'incontro tra il tecnico della Juventus, Allegri, e il presidente Agnelli. Da questo dipenderà il futuro della guida tecnica bianconera, con Conte indicato come uno dei possibili sostituti del toscano per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Ma lo stesso Conte è nei pensieri della Roma di Pallotta e del futuro direttore sportivo Petrachi, così come dell'Inter di Beppe Marotta. Un vero e proprio rompicapo che l'agente Fabio Parisi ha provato a risolvere: "Conte è un allenatore straordinario, va preso per quello che è e farlo renderlo per quello che vale.

Credo che la Roma sia abbastanza avanti con lui - le sue parole a 'Tutti convocati' su 'Radio 24' - I giallorossi faranno mercato , ma hanno anche in casa tante cose che possono interessare all'allenatore leccese. È un'ipotesi stimolante. Se, invece, dovesse andare alla Juve, dovrebbe vincere laper fare meglio degli ultimi anni. Ma penso che Allegri resterà. L'ipotesiè affascinante, ma guadagna quantoe non credo che la Juve si possa permettere due stipendi come quelli. E non sono convinto che illo lasci andare".

Infine, mirino puntato anche sulle due milanesi: "Spalletti per me resta all'Inter mentre per il Milanvedrei bene un Sarri, uno che possa ricostruire un discorso tecnico. Tutto dipende dalla posizione finale di questa stagione, da che Europa farà il Milan il prossimo anno, se la farà".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui