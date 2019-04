CALCIOMERCATO SERIE A MATIAS VARGAS VELEZ LIGA BUNDESLIGA EREDIVISIE - I campionati europei si avviano alla conclusione con diversi verdetti ancora da emettere, oltre alle finali delle coppe europee. Nel frattempo, però, si inizia a pensare già al futuro e alla prossima sessione di calciomercato. Le voci impazzano e riguardano allenatori, dirigenti e calciatori. Tra i tanti, chi potrebbe diventare una possibilità interessante è Matias Vargas. Il 21enne esterno d'attacco argentino ha collezionato 23 presenze in Primera Division, condite da 5 gol, ed è punto fermo dell'undici dell'allenatore del Velez Sarsfield, Gabriel Heinze.

L'ex difensore della, però, potrebbe perdere la veloce e tecnica ala sinistra in estate. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , hanno chiesto informazioni su Vargas club italiani e spagnoli, non ancora identificati, anche se le maggiori pressioni arrivano da Germania e Olanda. Il giocatore gradirebbe, però, trasferirsi ino nella, ma la questione legata alla presenza in rosa di un numero limitato di extracomunitari rende l'affare un po' più complicato. Il calciatore è in scadenza di contratto col Velez nel 2020 e all'interno del contratto è presente una clausola rescissoria pari a 17.5 milioni di euro. Allo stato attuale, nessun club ha mosso passi concreti, ma quello di Vargas è un nome da tenere in considerazione in vista della prossima campagna di trasferimenti.