CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / In attesa dei play-off, l'attenzione del calcio giovanile è concentrata soprattutto sulle ultime giornate del campionato Primavera 1 da cui ha pescato Mancini per lo stage ma non solo, come dimostrano gli esordi di Piccoli dell'Atalanta, Matheus Pereira della Juventus e Beloko della Fiorentina. Ecco il viaggio settimanale di Football Under per Calciomercato.it:

1. Roberto Piccoli è l'uomo-copertina della settimana perchè non tutti gli esordi sono uguali e quelli di Gasperini sono sempre speciali, basta ricordare Mandragora gettato nella mischia dal 1' contro la Juventus. Ieri Piccoli è subentrato ad inizio ripresa in una partita di grandissimo valore, l'attaccante classe 2001 ha anche avuto un peso nell'episodio del rigore che sblocca la partita, è lui a lavorare spalle alla porta prima dell'jnserimento di Masiello atterrato da Samir.

2. Non è stato l'unico esordio del weekend, sabato sera in Inter-Juventus è entrato Matheus Pereira, trequartista classe 98 che può svariare su tutto il fronte offensivo. La Juventus l'ha acquistato nel 2016 dal Corinthians, poi i prestiti al Bordeaux e al Paranà prima di rientrare in bianconero. In questa stagione Pereira ha ben figurato con l'Under 23 in serie C, con cinque gol e cinque assist tra campionato e Coppa Italia di categoria. A San Siro ha deliziato il pubblico con un colpo di tacco per Spinazzola ma anche fallito un'occasione clamorosa sotto porta.

3. La Fiorentina battuta in casa dal Sassuolo è stata contestata dai suoi tifosi ma, pensando al futuro, non c'è tutto da buttare in casa viola. Una speranza arriva dai talenti della sua Primavera che ha vinto la Coppa Italia battendo in finale il Torino. Ieri Montella ha regalato l'intero secondo tempo al debuttante Beloko (classe 2000) al posto di Dabo. Beloko arriva dal Sion, è un centrocampista schierabile in tutte le posizioni della mediana, ha fisicità, forza esplosiva, è un profilo da seguire.

4. Nello stage di Coverciano voluto da Roberto Mancini ci sono tantissimi giovani che sognano la maglia della Nazionale Italiana, il più giovane è il classe 2001 Salcedo, attaccante molto rapido, di grandi qualità tecniche, che, dopo essere cresciuto nel Genoa in una fantastica coppia con Pellegri, milita nella Primavera dell'Inter in cui ha realizzato 13 gol tra campionato e Supercoppa.

5. L'Atalanta è una macchina che produce costantemente talenti, non solo attraverso il lavoro tecnico di formazione dall'attività di base ma anche attraverso lo scouting.

L'ultimo talento pescato in Costa D'Avorio ècentrocampista classe 99 che ricorda Franck Kessie per fisicità, intensità e capacità di dominare la mediana. Ha forza esplosiva, tempi d'inserimento, un buon tiro dalla distanza e anche un buon calcio nel lungo nello sviluppo del gioco.

6. L'Empoli, dopo il clamoroso successo in trasferta per 5-0 contro la Juventus, ha ottenuto un altro risultato importante con il pareggio interno contro la Roma. Tra i protagonisti della crescita della Primavera di Zauli che sta lottando per la salvezza, cercando di evitare anche il play-out, c'è Luca Belardinelli, centrocampista che sa alternare le due fasi che ha realizzato un assist contro la Juventus e un gol contro la Roma. L'Empoli lo pescò dalla Vigorina Senigallia, si tratta di un giocatore da seguire anche in vista dei progetti della Primavera della prossima stagione.

7. Non solo l'Atalanta pesca in Costa d'Avorio, anche il Torino che a gennaio ha prelevato dal Denguele d'Odienne Wilfried Stephane Singo, difensore di grande spessore sia dal punto di vista fisico che tecnico che ha realizzato due ottime prestazioni contro il Napoli e il Chievo Verona. Ieri contro i clivensi Singo è andato anche a segno ma il gol non è servito ad evitare la sconfitta. Ha una struttura imponente ma nonostante ciò ha il senso dell'anticipo e sa lavorare bene sulla scelta di tempo.

8. La Sampdoria domenica ha conquistato una vittoria molto importante per l'obiettivo salvezza contro l'Udinese ormai condannato alla retrocessione, tra i protagonisti Leonardo Benedetti che è subentrato nella ripresa ed ha anche realizzato la rete del 2-0. Benedetti, che aveva già impressionato in altre circostanze, su tutte nella vittoria per 4-0 contro la Juventus, ha un'ottima visione di gioco, notevoli qualità tecniche oltre ad un ottimo tiro dalla distanza.

9. Montella nella Primavera della Fiorentina tiene d'occhio Vlahovic, Montiel, Beloko, che ha debuttato, ma anche Koffi, un attaccante esterno francese molto interessante che sta crescendo anche a livello realizzativo, domenica scorsa c'è il suo timbro nel pareggio per 2-2 contro la Juventus.

10. Nelle fila della Primavera dell'Atalanta, guidata da Brambilla, c'è un altro talento da tenere d'occhio: il terzino sinistro Giorgio Brogni, che ha capacità di spinta, gamba, visione di gioco, qualità tecniche che gli consentono anche di tentare la verticalizzazione in più situazioni. Deve migliorare in fase difensiva, nei duelli individuali gli manca ancora un po' di forza ma parliamo di un ragazzo molto interessante. Brogni rappresenta l'anima più identitaria del vivaio dell'Atalanta, è bergamasco di Telgate, è nel vivaio nerazzurro dai tempi dei Pulcini.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui