CALCIOMERCATO MILAN BRUNO FERNANDES / Per il Milan si fa sempre più complicato l'obiettivo Bruno Fernades.

Secondo 'A Bola' sul centrocampista dello, autore di un'altra grande annata, è piombato il. Il ds degli inglesiha chiesto e ottenuto un incontro col collega Hugo Viana per cercare di raggiungere al più presto una intesa. Ricordiamo che il club portoghese sta discutendo con l'entourage dell'ex Sampdoria per rinnovare il contratto - in scadenza nel 2023 - puntando così ad incassare almeno 50 milioni di euro dalla sua eventuale cessione.