SPAL PETAGNA ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN / In caso di salvezza, Andrea Petagna sarà obbligatoriamente riscattato dalla Spal per 12 milioni di euro. E con una salvezza ormai sempre più vicina, il riscatto appare certo. Ma il futuro del centravanti triestino potrebbe essere lontano da Ferrara e dalla Serie A. Il Leicester infatti è parecchio interessato al giocatore, ma non è l'unico club in Europa.

Come riporta 'Sport Mediaset', su Petagna c'è l'interesse anche da Spagna, Germania e Turchia. Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen sono solo alcune delle pretendenti, insieme a Besiktas e Atletico Madrid.

