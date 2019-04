NAPOLI CORSI DI LORENZO BENNACER / "Di Lorenzo e Bennacer al Napoli? Non ci sono al momento contatti con De Laurentiis e Giuntoli". Lo ha rivelato il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi alla trasmissione 'Un Calcio Alla Radio', in onda su 'Radio Crc'. Il numero uno dei toscani ha parlato del futuro dei due giocatori, tra i più ambiti sul mercato, con il terzino seguito anche dall'Inter. "Di Lorenzo non mi è stato chiesto da De Laurentiis, ora è un pò che non ci sentiamo. Sicuramente, è un giocatore che non può stare più all'Empoli e avrà un gran mercato a livello internazionale. Mi sembra che il Napoli abbia due giocatori forti in quel ruolo.

Bennacer si sta completando come giocatore. Al momento però non ci sono contatti, siamo in una fase riguardante le idee. L'Empoli è una società che produce calcio e giovani ma in parecchi trascurano questo". Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Poi sull'andamento della stagione: "Siamo un pò delusi per il campionato. Iachini sfruttando il lavoro di Andreazzoli, aveva ripreso un pò la situazione ma ora siamo arrivati cotti in questo finale di stagione. C'è da fare l'impossibile per salvarsi. Ci sta tuttavia che l'Empoli, giocando in Serie A, vada giù. A Bologna, abbiamo fatto bene ma abbiamo forzato dei giocatori che non si erano nemmeno allenati".

