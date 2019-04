CALCIOMERCATO MILAN DI FRANCESCO BERARDI / Ora sarebbe Eusebio Di Francesco il candidato numero uno a prendere il posto di Gattuso sulla panchina del Milan. Il tecnico abruzzese, esonerato a marzo scorso dalla Roma, viene considerato il profilo ideale per valorizzare i giovani ma anche probabilmente per dare una identità tattica e un calcio più offensivo alla squadra.

Di Francesco potrebbe essere seguito da Domenico: l'attaccante del Sassuolo, autore ieri del gol che ha steso la, è un 'pallino' del 49enne - lo voleva già in giallorosso - nonché profilo ideale da inserire in un eventuale tridente offensivo. Reduce da una stagione poco esaltante, il classe '94 ha oggi una valutazione di circa. Potrebbe essere lui, dichiaratosi di fede interista, il sostituto di, dato in partenza vista la stagione molto deludente. Lo spagnolo ha una clausola, valida solo per l'estero, da 38 milioni di euro e vanta estimatori in Spagna e Inghilterra.