INTER MILAN ROMA CALIGIURI / Nel derby contro il Borussia Dortmund Daniel Caligiuri è stato il grande protagonista con una doppietta che lo ha portato a sette reti in campionato.

Le belle prestazioni con il club tedesco hanno attirato sull'italo-tedesco sia l'interesse di Roberto, sia quello di molti club di Serie A, complice anche un contratto in scadenza nel giugno 2020. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come riporta 'Sport Bild', su Caligiuri, seguito in passato soprattutto dalla Lazio, sarebbero infatti piombate Milan, Inter e Roma. Il giocatore si trasferirebbe volentieri in Italia, paese di origine dei genitori e potrebbe far comodo per la sua duttilità e le sue doti tecniche. Nato come esterno offensivo, nelle ultime stagioni allo Schalke 04, Caligiuri ha dato il meglio di sè come esterno di un centrocampo a 5, imparando anche a svolgere il ruolo di terzino in una difesa a 4. In estate quindi potrebbe profilarsi una sfida tutta italiana per assicurarsi le prestazioni del 31enne.

