CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN INTER ROMA CONTE ALLEGRI GATTUSO / La stagione di Serie A non si è ancora definitivamente conclusa ma le big del nostro campionato sono già proiettate alla prossima stagione. Molto dovrebbe cambiare nella torrida estate di calciomercato che potrebbe rivoluzionare i top club italiani a partire addirittura dalla panchina. Prima ci saranno da svelare gli ultimissimi verdetti, poi sarà tempo di iniziare un vero e proprio valzer degli allenatori. Da Allegri al rientrante Conte, passando per Gattuso, Inzaghi e Spalletti, ecco tutti gli allenatori e relative panchine che potrebbero cambiare in estate tra le big di Serie A. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di mercato!

Calciomercato Serie A, Allegri verso la permanenza alla Juventus: bagarre per Conte

Nonostante la vittoria dell'ennesimo scudetto, peraltro senza eccessiva fatica, anche la panchina di Massimiliano Allegri è stata messa in discussione negli ultimi tempi, soprattutto dopo l'eliminazione in Champions per mano dell'Ajax. Dubbi leciti che sono stati presto fugati dalle recenti dichiarazioni dello stesso allenatore bianconero: "Rimango alla Juventus. Ho ancora un anno di contratto". Pensiero in linea con quello della società che ha intenzione di discutere un eventuale prolungamento e relativo adeguamento con tutta calma. Nodo da sciogliere sarà anche quello legato alla campagna rafforzamenti per puntare all'obiettivo europeo. Nel caso in cui si dovesse trovare l'accordo su tutta la linea Allegri potrebbe quindi addirittura rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel 2020. Molto più caos a Roma dove la posizione di Claudio Ranieri appare abbastanza chiara. L'ex Leicester ha assunto il ruolo di semplice traghettatore con l'obiettivo di portare la squadra al quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League. Al termine della stagione il divorzio sarà quindi indolore e senza sorprese e polemiche. Per la sua successione negli ultimi tempi si è parlato tantissimo di Antonio Conte, voglioso di tornare in Serie A. I giallorossi avrebbero già fatto le prime mosse avvicinandosi sempre più al nuovo Ds Petrachi, grande amico dell'ex bianconero, e presentandogli il nuovo progetto.

Le parole al miele dihanno inoltre fatto chiaramente capire la grande stima della società per lo stesso Conte che dovrà quindi prendere la decisione sfogliando la margherita viste le diverse offerte sul tavolo.

L'ex Chelsea era stato accostato anche all'Inter come post-Spalletti, mentre all'estero avrebbe mosso passi concreti il PSG nonostante il rapporto contrattuale con Tuchel. Il ko in Coppa di Francia avrebbe infatti minato le certezze attorno all'allenatore tedesco che già dopo l'eliminazione Champions era stato messo in discussione. L'alternativa in casa Roma porta invece a Maurizio Sarri, accostato però anche al Milan.

Calciomercato Serie A, da Gattuso a Spalletti: destini differenti

In casa Inter dopo tantissimi dubbi sembra essere tornato il sereno intorno a Luciano Spalletti. Anche nella giornata di ieri Marotta ha parlato di futuro insieme al tecnico toscano che è ormai vicinissimo alla conquista dell'obiettivo stagionale nonostante le tante peripezie. L'ex romanista non può essere sicuro della riconferma, ma il terzo posto Champions restituisce tranquillità ad ambiente e società, rispedendo forse al mittente il sogno Conte. Bufera in corso invece in casa Milan con Gattuso ormai al capolinea dopo gli ultimi deludenti risultati. Il tecnico calabrese rimarrà alla guida fino a fine stagione per poi cedere il posto. Per la successione salgono le quotazioni di Di Francesco, abituato a lavorare con i giovani e pronto a ripartire con un progetto nuovo. Nonostante le evidenti difficoltà del caso non va comunque esclusa la pista Sarri che è ancora in lotta per il quarto posto e per la finale di Europa League con il suo Chelsea. Al lumicino le speranze per Conte così come quelle per Pochettino che ieri si è defilato. Le alternative low cost porterebbero a Jardim, Giampaolo o Gasperini.

Chiudono il quadro Lazio e Napoli. Nella capitale potrebbe essersi conclusa l'avventura di Simone Inzaghi, reduce da una stagione piuttosto deludente. Ancora in corsa per la Champions e per la vittoria in Coppa Italia, ma con il rischio di non arrivare neanche in Europa League. Molto dipenderà dai risultati ottenuti a maggio. In caso di fallimento potrebbero farsi largo le ipotesi Semplici o De Zerbi. A Napoli invece nonostante la delusione per quanto raccolto in stagione non pare in bilico Ancelotti che negli ultimi giorni era stato anche accostato a soluzioni estere. L'ex Real Madrid dovrebbe dar seguito al progetto iniziato quest'anno.

