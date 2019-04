MILAN CALCIOMERCATO CESSIONI / Quasi 400 milioni di euro investiti durante le sessioni di calciomercato. Il Milan ha speso infatti 398 milioni a partire dall'estate 2017 una cifra super, per un saldo che resta negativo per 262 milioni, visti i 134 milioni ricavati dalle cessioni. Come se non bastasse le prestazioni in campionato e in Europa non hanno portato buoni frutti. Nella scorsa stagione il club si è confermato al sesto posto, mentre quest'anno, caratterizzato da un'anticipata uscita dall'Europa League, la posizione potrebbe essere addirittura peggiore. C'è tutto il tempo per rimediare, ma ora i rossoneri non sono più artefici del proprio destino, ma dovranno dipendere anche dai risultati delle altre squadre.

Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Senza la Champions League la situazione in casa rossonera si complicherebbe ancora di più, considerando il fatto di una nuova sentenza Uefa alle porte. Senza i premi della Champions, i problemi diverrebbero ancora più pesanti e urgenti. Sarebbe dunque necessario cedere ed in bilico sarebbero davvero in molti. Come riporta poi il 'Corriere dello Sport', Gattuso viene considerato come il primo imputato, ma potrebbe non essere l'unico a pagare le conseguenze. Non sarebbe una sorpresa infatti se ci fossero avvicendamenti a livello dirigenziale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui