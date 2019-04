MONZA BERLUSCONI / Silvio Berlusconi, proprietario del Monza, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano.

Il proprietario del club brianzolo è stato sottoposto a delle cure per una colica renale acuta, come riportano fonti di Forza Italia. Nonostante questo Berlusconi sarebbe comunque intenzionato a proseguire la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee.