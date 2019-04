CALCIOMERCATO INTER DELNERI DE PAUL / Dopo una grande stagione con la maglia dell'Udinese, Rodrigo De Paul sembra pronto per il salto in una big, in particolar modo l'Inter che lo segue da vicino. Ne è convinto Gigi Delneri, che lo ha allenato con i friulani due stagioni fa. A 'Tuttosport', ecco il parere dell'allenatore friulano.

"Sono curioso, sarà un banco di prova importante - ha spiegato - Ha fatto esperienza in vari ruoli, ora è più completo. Vede il gioco, è tecnico, ha margini per crescere ancora. Ogni tanto si culla ancora troppo sulle sue giocate migliori, ma è tipico dei giocatori di classe. Ha comunque la capacità di scegliere la soluzione più adatta con la palla tra i piedi e questo lo apprezzano nelle grandi piazze. Mi ricordaper bravura con la palla tra i piedi e tempo negli inserimenti, tra i numeri 10 che ho allenato direi".