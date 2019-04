Inter, De Paul prenotato. È rivoluzione sugli esterni

INTER DE PAUL / A prescindere dall'allenatore che sarà in panchina, per l'Inter si prevedono grandi manovre anche sulle corsie offensive dove al momento l'unico giocatore sicuro di restare è Matteo Politano che sarà riscattato dal Sassuolo. Tutti in bilico gli altri, da Perisic che cerca casa in Premier League a Keita che difficilmente sarà riscattato (servono 34 milioni da versa al Monaco) e Candreva.

Ecco perché per Ausilio e Marotta sono settimane di grande fermento anche in entrata con tanti fronti aperti ed ai quali si sta lavorando.

In particolare, riferisce 'Tuttosport', i dirigenti nerazzurri avrebbero praticamente bloccato Rodrigo De Paul su cui resta comunque forte il pressing del Tottenham. Il quotidiano torinese parla di accordo già definito a gennaio, quando l'argentino avrebbe potuto sostituire Perisic in caso di partenza: a 30 milioni di euro la stretta di mano con l'Udinese, che l'Inter spera di convincere inserendo bonus e contropartite tecniche per abbassare l'esborso cash e magari sistemare i bilanci con alcune plusvalenze. Parallelamente i nerazzurri sognano anche un altro grande colpo in quel reparto: Nicolas Pépé è un nome caldo che si sta valutando ma costa tanto, Bergwijn un'alternativa concreta su cui si sta lavorando.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui