CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI AGNELLI / Sia Massimiliano Allegri che Andrea Agnelli sono stati concordi: avanti insieme per la Juventus, ma se ne parlerà con calma. Il tecnico e il presidente bianconero si incontreranno entro il termine della stagione per definire gli scenari futuri. Come raccontato da 'Tuttosport', ci sono alcuni nodi da sciogliere.

Allegri avrebbe voluto il rinnovo di contratto, in scadenza, già a stagione in corso, per una maggiore legittimazione davanti alla piazza e per evitare le voci su un possibile addio. La richiesta sarà dunque di prolungamento con adeguamento dell'ingaggio. Quindi, la necessità di rinforzare la rosa con elementi freschi: troppi infortuni hanno condizionato il rendimento nella parte cruciale della stagione. In caso di accordo su tutta la linea, Allegri resterà alla Juventus, diversamente potrebbe prendersi un anno sabbatico.