CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS DZEKO CONTE ZANIOLO / La Roma tenta la volata Champions League nelle ultime giornate di campionato, con un occhio al futuro. I giallorossi puntano all'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nella prossima stagione, i contatti sono in corso e si attende una risposta da parte dell'ex Ct che potrebbe arrivare prima della gara con la Juventus del 12 maggio, stando alla 'Gazzetta dello Sport'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La 'Rosea' poi fa il punto sul futuro dei big giallorossi. In molti sarebbero invogliati a rimanere con l'arrivo del tecnico pugliese.avrebbe fatto sapere di voler restare anche in caso di conferma disarebbe una precisa richiesta diedavrebbero nuovi stimoli per ripartire,potrebbe crescere esponenzialmente.