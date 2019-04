LIONE MOURINHO / Tra i grandi nomi che stanno infiammando il calciomercato degli allenatori spicca sicuramente quello di José Mourinho, pronto a tornare in pista dopo l'esonero al Manchester United.

Lo 'Special One' continua ad avere moltissimi estimatori in tutta Europa e l'ipotesi di un ritorno in Serie A lo attrae, ma nelle scorse settimane ha aperto anche alla Ligue 1 dove ilè apparso tra le possibili destinazioni del portoghese. Interrogato a riguardo, il presidente dell'OL Jean-Michelha spiegato: "Mourinho mi piace molto, però deve essere contento anche lui. Al momento penso che non abbiamo più del 10 per cento di chance di arrivare allo Special One".