CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA SAVIC POGBA PARATICI / Archiviata la stagione con la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo, la Juventus ha il compito di confermarsi nella prossima annata e riprovare ad arrivare in fondo in Champions League. La 'Gazzetta dello Sport' fa il punto delle probabili strategie del ds Fabio Paratici. Difficile immaginare altri colpi alla Cristiano Ronaldo, anche se Pogba resta un nome ancora caldo.

Molto dipenderà dalla fattibilità dell'operazione, i rapporti consono buoni e i bianconeri sono in attesa. Servirà di sicuro un giocatore di spessore in difesa, con gli addii di. In questo momento,, acquistabile con circadi euro, convince molto più di. Bianconeri poi in pole per Federico, che sembra il giocatore più vicino. Capitolo cessioni:in lista d'addio, di fronte alla giusta offerta potrebbero però partire anche