Inter, caos Bale al Real Madrid: l'annuncio dell'agente

p>INTER BALE REAL MADRID / Finito ormai da settimane nella lista nera stilata da Zinedinee quindi in uscita dal, Garethè al centro di un nuovo caso dopo che al termine della clamorosa sconfitta col Rayo Vallecano ha disertato il viaggio in pullman con il resto dei compagni mandando su tutte le furie l'allenatore che in conferenza ha dichiarato: "Non so se ha la testa concentrata sul Real Madrid in questo momento". Una nuova, pesante bocciatura per il gallese che di recente è stato segnalato anche come potenziale grande obiettivo prima dellapoi dell' Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

A gettare acqua sul fuoco, però, è ancora una volta l'agente del calciatore, Jonathan Barnett, che contattato dalla 'BBC' gallese ha ribadito: "Gareth è al 100% concentrato sul Real Madrid. Per quanto riguarda il futuro non è cambiato nulla, vuole restare".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui