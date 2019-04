Roma, blitz Psg per Conte. E l'Inter...

ROMA CONTE PSG INTER / La Roma ha fatto le sue mosse, avvicinandosi sempre più al nuovo Ds Petrachi e presentandogli il proprio progetto. Ora la decisione spetta ad Antonio Conte che tiene aperta l'ipotesi di approdare sulla panchina giallorossa ma sul tavolo ha tante altre offerte molto importanti e questo preoccupa i giallorossi.

Lo riferisce il quotidiano 'La Repubblica' secondo cui nelle ultime ore avrebbe mosso passi concreti anche il, che nonostante il ricco rinnovo appena accordato al tecnicopensa ad un cambio in panchina dopo il flop in Champions League. La sconfitta nella finale di Coppa di Francia col Rennes sabato, poi, ha dato un altro duro colpo alla stabilità dell'allenatore tedesco portando i vertici del club parigino a muoversi proprio su Conte. Per le ultime notizie di calciomercato clicca qui!

Conte in ogni caso, secondo lo stesso quotidiano, preferirebbe tornare in Italia dove va tenuta in corsa anche l'Inter che anche nella giornata di ieri avrebbe avuto nuovi contatti con l'allenatore leccese visto che non tutti in società sarebbero convinti di voler continuare con Luciano Spalletti.

