CALCIOMERCATO INTER GUNDOGAN PELLEGRINI PRAET / L'Inter inizia a progettare la prossima stagione, in attesa che arrivino i punti per certificare la qualificazione alla Champions League, ancora da conquistare ma che sembra piuttosto vicina. I nerazzurri cercheranno un upgrade a centrocampo, provando ad affiancare elementi di qualità e quantità a Brozovic e Nainggolan, pilastri del reparto.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', nell'ipotesi di una conferma die dunque del 4-2-3-1, tre i nomi in lizza. In pole Ilkay, che però ha un ingaggio piuttosto elevato (9 milioni di euro a stagione). Le alternative portano a Lorenzo, decisamente abbordabile anche per una clausola rescissoria non elevata (, dilazionabili oltretutto in due tranches da 15 e 15) e a Dennis, valutato 25 milioni dalla. Gli ultimi due sarebbero principalmente mezzali di un centrocampo a tre, ma possono giocare anche da registi.