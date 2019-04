CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO DI FRANCESCO SARRI CONTE GASPERINI / Nessun ribaltone nella giornata di ieri: Gennaro Gattuso resta alla guida del Milan. La società rossonera ha garantito la fiducia al tecnico per le ultime quattro giornate di campionato: serve unità di intenti per ritrovare la rotta per la Champions League, anche se la situazione si è fatta complicata. Al momento tre i punti di ritardo dal quarto posto, se il campionato finisse oggi il Diavolo sarebbe addirittura settimo. In ogni caso, come scrive la 'Gazzetta dello Sport', a fine stagione si arriverà alla separazione. Già da tempo la società si sta guardando intorno in vista della prossima stagione.

Per la successione di 'Ringhio', salgono le quotazioni di, abituato a lavorare con i giovani. Per il Milan ci sarà infatti da fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario, situazione che verrà resa ancora più complessa dall'eventuale mancato raggiungimento della Champions. Al momento è comunque difficile fare previsioni. Resta in ballo il nome di Sarri , si fa dura per, si è defilato. Alternative maggiormente credibili potrebbero essere, poche possibilità per