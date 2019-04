JUVENTUS AULAS NDOMBELE / Non si ferma la scalata di Tanguy Ndombele, oggetto del desiderio di praticamente tutti i top club europei e destinato ad accendere un'asta di calciomercato già arrivata nell'ordine dei 60-70 milioni di euro per il cartellino del nuovo gioiello francese.

Classe '96, accostato a Paul, fa impazzire anche ladi Andrea, di cui il presidente delJean-Michelè molto amico, come conferma in un'intervista concessa a 'Tuttosport' in cui parla anche dell'interesse bianconero per Ndombele: "Juve su Ndombele? È vero. Ma ci sono anche il, ile il- esordisce Aulas -. Sinceramente mi piacerebbe vedere Ndombele alla Juventus con, un giocatore che abbiamo lanciato noi a Lione e a cui sono ancora legatissimo. Vedremo cosa succederà". Per le ultime notizie di calciomercato clicca qui!

Il numero uno dell'OL, poi, aggiunge: "Di prezzi non parlo. Nella vendita di un giocatore la priorità sono i parametri economici. Ma a parità di offerte, mi piacerebbe darlo ad Andrea (Agnelli, ndr). Paragone con Pogba? Per me Ndombele è più completo".

