INTER KEAN JUVENTUS / C'è un nuovo nome che infiamma l'asse di calciomercato tra Inter e Juventus. La dirigenza interista sarebbe infatti piombata sulle tracce di Moise Kean, attaccante classe 2000 in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2020 ed al centro di una trattativa per il rinnovo che non si è ancora sbloccata, nonostante la volontà juventina di chiudere in tempi brevi.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui l'agente del giocatore, Mino, non ha la stessa fretta del club di rinnovo e nei giorni scorsi avrebbe incontrato i dirigenti interisti Beppee Pieroper parlare di alcuni suoi giovani assistiti di proprietà dell'Inter, ma soprattutto del giovane gioiello juventino. Per le ultime notizie di calciomercato clicca qui!

Le strade sono due: provare a bloccare Kean per averlo a parametro zero tra un anno, ma la Juventus sembra assolutamente intenzionata a blindarlo, oppure chiederlo alla 'Vecchia Signora' nel caso in cui dovesse bussare concretamente alle porte dell'Inter per gli assi alla corte di Luciano Spalletti. Il Ds Fabio Paratici, infatti, tiene sempre d'occhio Mauro Icardi ma soprattutto sogna il centrale Milan Skriniar, mentre dall'altra parte Marotta e Ausilio vanno pazzi per Dybala e, appunto, Kean. Complicato invece Higuain, a meno che non si liberi a prezzo di saldo e non in uno scambio alla pari con Icardi.

