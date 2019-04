FIORENTINA SASSUOLO MONTELLA / Brutto ko con il Sassuolo per la Fiorentina, battuta 1-0 al 'Franchi'. Il tecnico viola Montella è piuttosto amareggiato nel postpartita: "La sconfitta di oggi non ci voleva - ha spiegato a 'Sky Sport' - Oggi non abbiamo combattuto con anima e spirito come nelle precedenti gare, devo capire perché. Questo mese servirà per tante valutazioni che serviranno con la società, mi aspettavo comunque qualcosa di diverso. Non so se sia una mancanza di motivazioni o perché eravamo scarichi mentalmente dopo la semifinale di Coppa Italia. La prestazione non è stata sicuramente all'altezza.

Abbiamo provato a cambiare qualcosa nella ripresa ma non è servito. E' una squadra che va a folate, io vorrei qualcosa di diverso, un gioco più ricercato.? Era difficile fare l'attaccante oggi, troppo lenti tutti nella manovra. Ha un'etichetta che gli hanno attaccato addosso, non lo trovo giusto. E' un ragazzo giovane e sensibile. Anche oggi ha avuto tanti insulti per il rigore, però è stato bravo a non reagire. Oggi c'è poco da giudicare, abbiamo dato il peggio di noi stessi, non è questo il nostro valore. Non è una squadra di palleggio ma le caratteristiche dei giocatori non si possono cambiare. Non voglio parlare di mercato ora, pensiamo alla prossima partita".