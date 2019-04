PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA SASSUOLO/ Vince il Sassuolo al Franchi, e con pieno merito. I neroverdi sono più freschi e agonisticamente cattivi rispetto alla squadra di Montella, apparsa invece molto prevedibile nelle giocate e poco cattiva in fase di recupero palla. A deciderla Berardi con un tiro che beffa Lobont al 37' su assist di un meraviglioso Sensi. I viola faticano tantissimo nella costruzione del gioco e falliscono anche un calcio di rigore con Veretout, neutralizzato da Consigli.

FIORENTINA

Lafont 6 - Sul gol non ha colpe, ma nelle uscite sui palloni alti non è sempre impeccabile. Nel finale però salva su Rogerio.

Laurini 6 - Qualche buona chiusura in extremis gli fa recuperare qualche piccolo deficit iniziale.

Pezzella 5 - Troppo leggere nella chiusura su Berardi al momento del gol. Distante dall'attaccante.

Milenkovic 6 - Buona partita in marcatura, nonostante non sia stato semplice soprattutto con Babacar sul piano fisico. Regge comunque botta.

Biraghi 5 - Non avanza mai, e alla Fiorentina maca tantissimo la spinta dal suo lato.

Dabo 5 - Pochi palloni recuperati, molto nervosismo. Montella decide di sostituirlo dopo appena un tempo di gioco. Dal 46' Beloko 5 - C'è ma non si vede, troppo timido.

Veretout 4,5 - Sbaglia molti palloni in uscita, ne recupera anche meno. Si divora l'unica vera opportunità della Viola dal dischetto, ma è anche molto bravo Consigli a neutralizzare il suo tiro. Non gli gira niente stasera.

Edimilson Fernandes 5 - Pochi inserimenti, poca aggressività. Una partita decisamente sottotono. Dal 75' Simeone 5 - Deludente, come la sua stagione e quella dei compagni.

Mirallas 4,5 - Non incide, apparendo sterile nell'uno contro uno e in fase di conslusione, dove non ci arriva mai. Poca cosa anche sotto il profilo tecnico. Dal 46' Gerson 5,5 - Qualche spunto di tanto in tanto. Certamente poco per risollevare gli animi.

Muriel 5,5 - Pochi palloni giocabili, e quei pochi arrivano per merito dei suoi movimenti. Poco lucido negli ultimi metri però.

Chiesa 5 - Guadagna un calcio di rigore dubbio nonostante l'intervento del Var, ma la sua partita finisce grossomodo in quel momento. Si propone spesso, ma combina poco il talentino viola.

All. Montella 4,5 - La sconfitta non arriva con un passivo pesante, ma lo è comunque sul piano di un gioco praticamente inesistente. Tutto sembra aggrapparsi inesorabilmente agli spunti dei singoli. Che peraltro mancano pure.

SASSUOLO

Consigli 7 - Fa sempre buona guardia fra i pali. Si supera respingendo un rigore calciato bene da Veretout. Sicurezza.

Demiral 7 - Insuperabile sul piano fisico e nell'uno contro uno. Va al gol nella ripresa, ma l'arbitro annulla dopo il lungo check per fuorigioco tuttavia non proprio limpido.

Ferrari 6 - Non deve affannarsi troppo nel contenere le pasticciate sortite offensive dei padroni di casa.

Fa il suo senza patemi.

Peluso 5,5 - Suo il fallo da rigore che consente di sperare nel pari alla Fiorentina. In realtà viene trattenuto anche lui da Chiesa. Spinge poco e appare quello più in affanno della retroguardia neroverde.

Lirola 7 - Spina offensiva costante per la difesa dei padroni di casa. Suo l'assist per il gol poi annullato a Demiral. E dalle sue parti non si passa.

Magnanelli 6,5 - Corsa e tanta consistenza in mezzo al campo. Recupera palloni e ne rigioca senza sosta.

Bourabia 6 - Non brilla particolarmente, ma non sbaglia neppure nelle giocate. Dà man forte a Magnanelli.

Rogerio 5,5 - Si divora un gol clamoroso ad inizio partita, davanti alla linea di porta della Fiorentina. Nella ripresa è invece Lafont a negargli la soddisfazione con un gran riflesso. Lui comunque ci prova.

Sensi 7 - Al di là dell'assist che fornisce a Berardi per il gol, risulta determinante in ogni pallone giocato. Pulisce l'azione, gioca sempre trovando la soluzione meno scolastica possibile. E facendolo in modo impeccabile. Dall'82' Duncan s.v.

Berardi 6,5 - Non si vede molto, ma è determinante con la conclusione che sblocca la partita e regala tre punti importanti al Sassuolo. Nel primo tempo gioca molto bene alcuni palloni in coppia con Sensi. Dal 92' Matri s.v.

Babacar 6 - Qualche sportellata, tanto sacrificio e poche chances di far male alla sua ex squadra. Esce fra gli applausi di tutto il pubblico. Dal 70' Boga 5,5 - Si vede poco nell'ultimo spezzone di gara concessogli da De Zerbi.

All. De Zerbi 7 - Il suo Sassuolo vince quasi in scioltezza al Franchi, lasciando pochi spazi alla Fiorentina e imponendo un calcio fatto di buone ripartenze e sprazzi di buona qualità in fase di palleggio.

Arbitro: Furneau 6 - Assegna nel primo tempo un calcio di rigore ai viola davvero al limite, nonostante il silent-check. Nella ripresa è ancora al limite la decisione di annullare il gol a Demiral per fuorigioco.

TABELLINO

Fiorentina-Sassuolo 0-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Dabo (dal 46' Beloko), Veretout, Edimilson Fernandes (dal 75' Simeone); Mirallas (dal 46' Gerson), Muriel, Chiesa. A disp.: Vitor Hugo, Ceccherini, Hancko, Benassi, Montiel, Norgaard, Vlahovic, Brancolini, Ghidotti. All.: Montella.

Sassuolo (3-4-1-2): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Sensi (dall'82' Duncan); Berardi (dal 92' Matri), Babacar (dal 70' Boga). A disp.: Lemos, Sernicola, Marlon, Adjapong, Djuricic, Brignola, Di Francesco, Pegolo, Satalino. All.: De Zerbi.

Arbitro: Francesco Furneau (Sez. di Roma)

Marcatori: 37' Berardi (S)

Ammoniti: 8' Laurini (F), 29' Pezzella (F), 39' Peluso (S), 85' Beloko (F)

Espulsi:

