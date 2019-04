FIORENTINA SASSUOLO TIFOSI DELLA VALLE / Si sta giocando in questi minuti la sfida tra Fiorentina e Sassuolo. Contestazione aperta da parte dei tifosi 'Viola' con la 'Fiesole' quasi deserta.

Nel mirino della critica soprattuttoche in avvio di secondo tempo è stato 'salutato' per diversi minuti dal coro: "Della Valle vattene". È arrivata inoltre una bordata di fischi all'indirizzo della squadra da parte dei 15.000 del Franchi al termine del primo tempo chiusi sul punteggio di 0-1 per gli ospiti.