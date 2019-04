CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Alla presentazione del libro di Alberto Costa, 'Da Calciopoli ai Pink Floyd', Carlo Ancelotti è stato intercettato da 'Sky Sport'.

Ecco le dichiarazioni del tecnico del: "So che c'è un po' di malessere, probabilmente dovuto alla delusione dello scorso anno. Ci si aspettava anche qualcosa di più. Ma la realtà è che siamo una società seria, sana e con un progetto. Mercato? Non possiamo comprare giocatori da 10 milioni di euro a stagione, il Fair Play Finanziario non ce lo permette. Il progetto comunque continua, con le nostre caratteristiche".