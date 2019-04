ATALANTA UDINESE GASPERINI / Nel post-partita di Atalanta-Udinese ha parlato Gasperini ai microfoni di 'Sky Sport' commentando la vittoria di oggi: "Squadra fisica ed organizzata. I ragazzi hanno fatto una grande partita. Abbiamo avuto molte occasioni, il portiere loro si è esaltato poi nella ripresa abbiamo dominato e trovato il gol. È ancora molto dura, chiaro che se vinciamo le partite gli altri non possono più raggiungerci. Sono tutte partite molto equilibrate ma abbiamo una condizione morale altissima e continuiamo a giocare con grande entusiasmo. Ilicic fa fatica a giocarne due di fila in pochi giorni. Ieri si è accasciato ma per fortuna non ha lesioni muscolari. Per domenica potrebbe recuperare, ha un fastidio agli adduttori. Ieri non era in grado di scattare.

De Roon è una variante tattica in certi momenti della partita ed oggi è andata benissimo. Loro si sono messi a specchio con noi e sappiamo che in queste partite dobbiamo fare alcune cose tecnicamente molto bene e nel primo tempo ce ne eravamo dimenticati. Devi essere preparato a giocare più veloce mentalmente. Nella ripresa decisamente meglio. Abbiamo iniziato a spingere forte".

SOGNO CHAMPIONS - "Avversaria per il quarto posto? Tutte. C'è la Roma ad un punto, Milan e Torino a 3 e Lazio a 4. Tutte devono vincere almeno 3 partite per avere la certezza. Se ne vinciamo 4 su 4 è matematico. Sono tutte dentro. C'è anche il rischio di passare da Champions a nulla. Questo rende più emozionante il tutto. Anche senza Ilicic oggi siamo stati decisivi. Il Papu è stato straordinaio. Ilicic è un valore aggiunto ma non lo abbiamo avuto così tanto. È mancato nei primi mesi. E' innegabile però che Ilicic ci rende una squadra all'altezza di poter affrontare al meglio il campionato. Lo recuperiamo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui