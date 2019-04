SERIE A ATALANTA UDINESE CRONACA / L'Atalanta per il sogno Champions, l'Udinese per fare un balzo in avanti in ottica salvezza. Il match dell'Atleti Azzurri d'Italia è pregno di motivazioni per entrambe le compagini che si giocano una fetta di stagione. Partono forte i padroni di casa che sfiorano il vantaggio già nel primo tempo con Gosens, De Roon e Pasalic, senza però riuscire a battere Musso.

Lo spettacolo migliora addirittura nella ripresa con un match frizzante e ricchissimo di occasioni da gol da una parte e dall'altra: Gomez e Hateboer spaventano ancora i friulani che rispondono ad un quarto d'ora dal novantesimo con il palo clamoroso dia Gollini quasi battuto. La svolta arriva all'81 con il calcio di rigore procurato da Masiello e successivamente trasformato da, abile a battere Musso. Il punto esclamativo lo mette poi Pasalic con il gol che fa sognare la tifoseria bergamasca.

ATALANTA-UDINESE 2-0

81' De Roon. 86' Pasalic

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 88 punti; Napoli 70; Inter 62; Atalanta 59, Roma 58; Torino, Milan 56; Lazio 55, Sampdoria 48; Cagliari e Fiorentina* 40; Spal 39; Sassuolo 38*, Bologna, Parma 37; Genoa 35; Udinese 33; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 15.

* UNA PARTITA IN MENO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui